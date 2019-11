Il ds Matteassi: “Basta critiche. I tre punti sono la medicina migliore”

Il ds Luca Matteassi mette a tacere le critiche sorte intorno al Piacenza Calcio in quest’ultimo periodo. “Dispiace non essere ai primi posti come alcuni vorrebbero – ha detto – ma tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto col cuore e per il bene del Piace. I nuovi giocatori li giudico bene, la società ha fatto quello che voleva fare sul mercato, ora pensiamo al Gubbio. I tre punti sono l’unica medicina per guarire“. In vista del mercato di gennaio “non c’è ancora nulla in cantiere, è normale comunque guardarsi intorno. Quando sarà il momento vedremo quanti punti avremo e decideremo se e dove intervenire”.

