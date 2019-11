Piace, non si può sbagliare: arriva il Gubbio, tre punti tassativi

Oggi alle 15, allo stadio Garilli, è tempo di 14esimo turno anche per il girone B di serie C. In campo ci saranno Piacenza e Gubbio. Biancorossi che vivono un momento molto delicato e che ha spinto la società ad introdurre un singolare silenzio-stampa che esclude soltanto direttore generale e direttore sportivo, Marco Scianò e Luca Matteassi, i soli deputati a parlare con i giornalisti fino a nuovo ordine. Si tratta di un provvedimento che testimonia come la situazione non sia quella prospettata alla vigilia del campionato, con un distacco dalla prima della classe, il Padova, ad oggi di nove lunghezze.

Tornando alla gara di oggi, mister Franzini dovrebbe ancora una volta disporre dell’intera rosa con il solo dubbio legato a Daniele Cacia che, dopo l’assenza in coppa Italia nel match con l’Imolese, potrebbe tornare disponibile con esigue chance di impiego dal primo istante. Molto più concreta l’ipotesi di una riproposizione del tandem Sestu-Paponi nell’ormai classico 3-5-2. I soli ballottaggi riguardano il reparto mediano: certa la presenza di Della Latta, Nicco, Corradi e Cattaneo sono i pretendenti al ruolo di ulteriore mezz’ala al fianco del regista Marotta.

Momento ottimo invece per il Gubbio che è reduce da tre risultati utili consecutivi: dopo il pareggio di Imola, due successi di fila ai danni di Vis Pesaro e Modena che hanno ridato smalto ad una graduatoria in miglioramento ma che vede ancora gli umbri in piena bagarre per evitare i piazzamenti playout. Ora allenato da Torrente dopo l’esonero di Guidi, anche gli avversari odierni del Piace si presenteranno con una difesa a tre e una folta mediana in cui sarà Sbaffo, ex di turno, uno degli uomini da tenere maggiormente sotto controllo da parte della difesa biancorossa.

Queste le probabili formazioni in campo:

PIACENZA-GUBBIO

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Milesi, Borri, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Corradi, Imperiale; Sestu, Paponi. (Bertozzi, Ansaldi, El Kaouakibi, Nannini, Cattaneo, Giandonato, Nicco, Bolis, Forte, Sylla, Cacia). All. Franzini

GUBBIO (3-5-2) Ravaglia; Cinaglia, Konaté, Bacchetti; Munoz, Manconi, Lakti, Zanoni; Sbaffo, Sorrentino. (Zanellati, Maini, Filippini, Bangu, Conti, Meli, Battista, Tavernelli, Gomez Taleb). All. Torrente.

ARBITRO Moriconi di Roma 2