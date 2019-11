Bakery Basket, contro Giulianova si punta alla settima vittoria consecutiva

Bakery Basket Piacenza di nuovo in campo al PalaFranzanti questa sera, sabato 16 novembre, per il match interno con Giulianova, roster dell’omonima città abruzzese che occupa la 13esima posizione in graduatoria. I biancorossi arrivano dall’emozionante vittoria contro Jesi che ha regalato la sesta gioia consecutiva agli uomini di Campanella, ora in testa al girone C di Serie B. Giulianova, al contrario, arriva dalla sconfitta subita al PalaFlaminio di Rimini. Sarà tuttavia importante mantenere la massima concentrazione, contro un avversario per nulla scontato. Palla a due in programma alle 21.

