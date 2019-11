Dopo aver rotto il ghiaccio, la Vigor va a caccia di continuità con il Breno

Confermarsi dopo aver rotto il ghiaccio. Non vuole fermarsi la Vigor Carpaneto, reduce dalla prima vittoria stagionale in Serie D conquistata domenica scorsa sul campo del Ciliverghe e ora attesa da un match casalingo, in programma oggi alle 14.30 al “San Lazzaro” contro il Breno. Nuovo avversario bresciano, dunque, per la squadra di mister Rossini, che proverà a far sì che l’impresa di domenica scorsa (decisa dalla doppietta di Salvatore Bruno) non resti una cosa isolata, anche perché la necessità di migliorare la classifica (penultimo posto in coabitazione con il Sasso Marconi Zola) rimane. Così, i biancazzurri cercheranno di festeggiare per la prima volta anche davanti al pubblico amico e incamerare altri punti preziosi in un girone molto equilibrato.

Discrete notizie giungono dall’infermeria del Carpaneto: il giovane centrocampista Giacomo Rossi (1999) è a tutti gli effetti recuperato dopo la lussazione alla spalla; già in panchina domenica scorsa (ed entrato nel quarto d’ora finale contro il Ciliverghe), si è allenato regolarmente durante la settimana. Da assente a in dubbio: questo il “raggio di sole” per le condizioni del difensore Francesco Bini, out negli ultimi match a causa di un’infiammazione al ginocchio. Sicuri assenti, invece, il giovane centrocampista Davide Romeo e l’attaccante Julien Rantier, entrambi infortunati.