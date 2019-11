Amin Bilal si laurea campione regionale Elite. Podio anche per Cruz e Carini

Si sono svolte a Bologna le fasi regionali dei Campionati Italiani Elite, nelle quali sono stati eletti i campioni che rappresenteranno la regione Emilia Romagna a Roma dal 12 al 15 dicembre. Della Salus et Virtus Boxe, storica palestra piacentina, hanno partecipato tre pugili, tutti a podio.

Medaglia di bronzo per Anthony Cruz (categoria 75 chili) il quale, con un verdetto molto discusso, ha perso contro Pietro D’Amato. Medaglia d’argento per Filippo Carini, categoria 81 chili: semifinale con un match esaltante in cui ha prevalso sul suo avversario Iliass Addass. Il match, iniziato con tutte le intenzioni di aggiudicarsi la vittoria, è terminato alla 2° ripresa per una ferita all’occhio, lasciando così l’accesso agli italiani al pari peso Matteo D’angeli.

È andata sicuramente meglio ad Amin Bilal, categoria 56 chili, che si è aggiudicato il titolo di Campione Regionale Elite superando di gran larga i suoi avversari. Grande soddisfazione per tutti i componenti della Salus et Virtus Boxe, soprattutto per il maestro Roberto Alberti, che vede i suoi atleti in continua crescita e ad ottenere grandi risultati sempre con i colori della storica Salus et Virtus.