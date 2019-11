Altra sfida da bollino rosso per la Gas Sales: al PalaBanca arriva Perugia

Secondo turno infrasettimanale per la Gas Sales Volley Piacenza, che questa sera alle 20.30 affronta al PalaBanca Perugia, una delle corazzate di questo campionato di Superlega. Uscita vincitrice al tie break contro Monza, la Gas Sales ha tutte le intenzioni di fare bella figura di fronte a De Cecco e compagni, reduci dalla netta vittoria contro Vibo Valentia per 3-0. I ragazzi di coach Heynen sono a quota 13 punti in campionato e occupano al momento la quarta piazza in classifica: gli umbri in questa prima parte di stagione hanno però già conquistato il primo titolo a disposizione, la Supercoppa Italiana. Heynen sceglierà solo all’ultimo se schierare Aleksander Atanasijevic, tenuto a riposo domenica contro Vibo per un problema fisico; gli ospiti, inoltre, dovranno fare a meno dell’infortunato Ricci (frattura del metacarpo della mano sinistra).

Tra le fila di Perugia il pericolo numero uno si chiama Wilfredo Leon: è lui, infatti, il miglior realizzatore al servizio del campionato con ben 18 ace messi a segno. Il cubano, inoltre, è secondo nella classifica dei top scorer di questa stagione con 122 punti a referto (primo Kurek con 136 punti).