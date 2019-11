“Piace, obiettivo terza vittoria consecutiva”. Sylla titolare con Paponi

Un altro successo per scacciare la negatività. Il Piacenza Calcio va in cerca della terza vittoria di fila contro l’Imolese, che arriverà al “Garilli” domenica pomeriggio alle 17.30. Il ds Luca Matteassi ha sottolineato questo aspetto: “Ce n’è stata troppa, come ho già detto altre volte, ma per fortuna mister e giocatori sono talmente forti che se la lasciano alle spalle”. Sull’Imolese, “sa giocare a calcio e non me l’aspettavo che fosse così in basso in classifica, non sarà facile”. Recupera Sestu, probabilmente anche Cacia, anche se sarà Sylla (con ogni probabilità) a partire titolare in coppia d’attacco con Paponi.

