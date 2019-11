In attesa del derby di Reggio, sfida di coppa a Cesena per il Piace

Tempo di ottavi di finale di coppa Italia di serie C per il Piacenza che, dalle 17.30, sfida il Cesena al Dino Manuzzi per un match che non ammetterà pareggi: in caso di equilibrio al termine dei 90 regolamentari, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Nella settimana che condurrà all’attesissimo derby di domenica prossima con la Reggiana, scontato il ricorso ad un ampio turn-over da parte di mister Franzini. Questa la probabile formazione dei biancorossi:

PIACENZA (3-5-2) Bertozzi; Milesi, Borri, Pergreffi; El Kaouakibi, Bolis, Giandonato, Cattaneo, Nannini; Cacia, Sylla. All. Franzini