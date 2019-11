Il “caso Daffe” infiamma tv e social: domenica l’Agazzanese ospite di Fabio Fazio su Rai 2

Il “caso Daffe” continua a far discutere. Dopo il 3-0 a tavolino inflitto all’Agazzanese dopo “l’ammutinamento” della squadra in seguito ad insulti di stampo razzista rivolto al portiere, sui social, ma non solo, prosegue il dibattito. Sono tanti coloro che ritengono incomprensibile la decisione del giudice.

Un caso vero e proprio che domenica approderà anche in diretta tv nazionale: Omar Daffe e i suoi compagni di squadra saranno infatti ospiti di “Che tempo che fa”, la trasmissione della domenica sera condotta su Rai 2 da Fabio Fazio.

