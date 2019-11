Top 12 di nuovo in campo: per i Lyons derby emiliano con Valorugby

Smaltita la sosta, il massimo campionato di rugby italiano scende di nuovo in campo per la quinta giornata, con la Sitav Rugby Lyons che sfida in trasferta il Valorugby Emilia. Alle 15 di oggi, sabato 30 novembre, allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia i bianconeri cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ad una delle squadre più in forma di questo avvio di campionato. I “diavoli” reggiani sono una delle squadre che ambiscono al titolo di campione d’Italia, e già nelle prime giornate hanno fatto vedere di cosa sono capaci. Attualmente hanno la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato (dietro solo al Petrarca), e sono inciampati solo sul campo del Lafert San Donà alla seconda giornata. La squadra di Coach Manghi, reduce da un’annata conclusa al quarto posto in campionato e con la prima storica vittoria in Coppa Italia, in estate si è ulteriormente rinforzata con gli innesti in prima linea di Chistolini (20 caps con la Nazionale) e Luhandre Luus dalle Zebre, mentre tra i trequarti spicca l’arrivo del veterano del campionato Denis Majstorovic da Rovigo. I Lyons hanno già fatto visita al Valorugby nella seconda giornata di Coppa Italia, uscendo sconfitti per 47-12.

Per i Lyons l’avvicinamento alla partita è stato movimentato dall’annuncio del nuovo acquisto Kyle Stewart dalla Nuova Zelanda, che andrà a rinforzare la prima linea bianconera nel ruolo di pilone destro. Per vedere in azione il nuovo arrivato bisognerà però ancora attendere la prossima partita, e la prima linea bianconera si consola con il ritorno a pieno regime di Cafaro. Bianconeri al momento al nono posto, con quattro punti in classifica, davanti a Colorno, Lazio e Medicei.