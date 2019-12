Seicento tifosi per spingere il Piace nel derby. Tandem Cacia-Paponi. Formazioni

Scatta oggi l’appuntamento più atteso della stagione per i tifosi del Piacenza Calcio: dalle 17.30, al Mapei Stadium, i biancorossi sfidano la Reggio Audace in un match valido per il 17esimo turno del girone B di serie C. Dopo oltre vent’anni, si ripropone un derby sentitissimo dalle due tifoserie e che mette in palio punti pesanti per la graduatoria.

Padroni di casa che arrivano al match forti di un miglior posizionamento rispetto alla squadra di Franzini, frutto di un inizio di stagione ben oltre le aspettative e che ha fruttato otto vittorie e soprattutto una sola sconfitta. Mister Alvini punterà sul 3-4-1-2 ma sono parecchi i dubbi di formazione: assente con certezza Scappini che non è nemmeno tra i convocati, in forse la presenza di Fausto Rossi (in alternativa Radrezza). In attacco, spazio al tandem Kargbo-Marchi.

Tutta disponibile invece la rosa di Franz che rispolvera l’accoppiata Cacia-Paponi, con l’arretramento a metà campo di Sestu. Imperiale è in panchina, al suo posto sul versante mancino dovrebbe agire Zappelal.

Sono almeno 600 i tifosi al seguito della squadra per una gara caratterizzata da una forte rivalità, ma che rappresenta soprattutto per il Piace tappa fondamentale per rimanere agganciati al treno di testa. Queste le probabili formazioni:

REGGIO AUDACE-PIACENZA

REGGIO AUDACE (3-4-1-2) Narduzzo; Espeche, Rozzio, Martinelli; Zanini, Radrezza, Rossi, Varone, Kirwan; Marchi, Kargbo. (Voltolini, Spanò, Santovito, Favale, Libutti, Haruna, Staiti, Brodic, Muro). All. Alvini.

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Sestu, Bolis, Marotta, Corradi, Zappella; Paponi, Cacia. (Bertozzi, Ansaldi, El Kaouakibi, Borri, Nannini, Imperiale, Giandonato, Cattaneo, Nicco, Sylla, Forte). All. Franzini.

ARBITRO Marini di Trieste