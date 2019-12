Autografi e selfie: bagno di folla per la presentazione del calendario del Piace

Un anno intero in compagnia dei giocatori del Piacenza Calcio. Ecco il bel regalo di Natale che la società biancorossa ha voluto fare ai propri tifosi, il calendario del 2020 chiamato “Piacealvolo”, realizzato in collaborazione con la società River Volley. La sua particolarità è che ritrae per ogni mese un giocatore del Piace insieme a una giocatrice Vap (Volley Academy Piacenza), che tanto bene sta facendo nel campionato di Serie C di pallavolo femminile.

Uno dei tanti gadget, insomma, che via Gorra ha pensato per chi segue i biancorossi con passione, soprattutto per i più piccoli, da aggiungere all’album di figurine, alle penne e ai portachiavi solo per citarne alcuni. Per l’occasione, ieri pomeriggio il centrocampista Mattia Corradi, l’attaccante Daniele Paponi e il portiere Mattia del Favero hanno incontrato i tifosi per firmare autografi sui nuovissimi calendari e sulle figurine, scattare fotografie e fare selfie.