C’è il Rimini ultimo della classe, per il Piacenza contano solo i tre punti

Non ci sono alternative alla vittoria per il Piacenza che oggi, a partire dalle 15, sfida il Rimini, fanalino di coda della graduatoria del girone B di serie C. Si tratta del penultimo turno del girone di andata, con i biancorossi che non possono permettersi un nuovo passo falso come accaduto due settimane fa nel match casalingo con l’Imolese.

Mister Franzini potrebbe optare per un modulo più offensivo e rispolverare così il vecchio 4-3-3, riportando Sestu sul versante di destra e puntando su Cattaneo sul fronte opposto. Inamovibile ovviamente Paponi, si profila la panchina per Cacia, ormai un corpo estraneo sia sul piano tecnico-tattico, ma da quanto trapela anche sotto il profilo dell’integrazione nel gruppo. Probabile che Della Latta venga proposto nella veste di centrocampista.

Dall’altra parte una formazione, quella di Colella, già all’ultima spiaggia e che può vantare due soli successi nell’arco di questa prima parte di campionato.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO E LA CLASSIFICA

PIACENZA-RIMINI

PIACENZA (4-3-3) Del Favero; Zappella, Milesi, Pergreffi, Imperiale; Della Latta, Marotta, Corradi; Sestu, Paponi, Cattaneo. (Bertozzi, Ansaldi, El Kaouakibi, Borri, Nannini, Nicco, Giandonato, Bolis, Cacia, Forte, Sylla). All. Franzini

RIMINI (3-5-2) Sala; De Vito, Scappi, Picascia; Nava, Cigliano, Palma, Montanari, Silvestro; Arlotti, Zamparo. (Scotti, Santopadre, Van Ransbeeck, Mancini, Petrovic, Ventola, Pari, Bellante, Messina, Finizio). All. Colella.

ARBITRO Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto