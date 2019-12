Con il nuovo play Perin, la Bakery prova a violare il palazzetto di Cesena

Senza capitan Maggio, out per tutto il resto della stagione, ma con un Perin in più (con il nuovo play arrivato in settimana da Orzinuovi), la Bakery Basket Piacenza si prepara all’ostica trasferta di Cesena. Si tratta del big-match di questa 12esima giornata del girone C di Serie B, con i romagnoli a sole quattro lunghezze dai biancorossi, con i ragazzi di coach Campanella in seconda posizione alle spalle di Cento. La squadra di coach Foschi non ha mai perso al Carisport e la Bakery proverà a sfatare in tutti i modi questo tabù.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà