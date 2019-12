Trasferta meneghina per la Gas Sales: alle 18 è sfida con Allianz Milano

Trasferta meneghina per la Gas Sales Volley Piacenza, impegnata domenica 8 dicembre nell’undicesima giornata di campionato Superlega: avversaria Allianz Milano. Un’altra sfida importante per i piacentini: Fei e compagni sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva e sono chiamati a una prova di carattere in casa della quinta in classifica a quota 16 punti. Dopo i successi arrivati con Padova e Sora al tie break, i biancorossi vogliono proseguire il trend positivo, consapevoli che la sfida che li attende non sarà facile. Alla banda di mister Gardini, inoltre, si è aggregato Pistolesi, giovane palleggiatore arrivato direttamente da Mondovì per sostituire l’infortunato Paris. Il regista torinese è a disposizione e pronto a dare il suo contributo in partita ai compagni.

Anche l’Allianz Milano è alla prese con qualche problema di infermeria: Piano e Alletti, infatti, sono fermi ai box e senza i due centrali, coach Piazza ha dovuto adattare nel ruolo il francese (ex Piacenza) Clevenot. La certezza, invece, per i meneghini si chiama Abdel Aziz Nimir: l’opposto olandese, infatti, rappresenta il pericolo numero per Fei e compagni. Mvp del mese di novembre, in 5 gare disputate, Nimir ha messo a segno ben 127 punti e sfiorato il record dai 9 metri durante la terza giornata di campionato contro la Consar Ravenna, siglando ben 10 ace. Gli uomini di Piazza, inoltre, dopo aver centrato la prima vittoria in casa nella sfida contro Vibo Valentia vogliono ripetersi davanti ancora al proprio pubblico per non perdere la scia delle prime quattro in classifica.