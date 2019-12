Piacenza: Cacia ha chiesto la rescissione. Potrebbe accasarsi al Livorno

Clamorosa notizia in casa Piacenza Calcio: l’attaccante Daniele Cacia avrebbe chiesto alla dirigenza la rescissione del contratto che lo lega ai biancorossi. Secondo le prime indiscrezioni il bomber calabrese, 14 presenze e una rete in questa stagione, potrebbe accasarsi al Livorno in Serie B a gennaio, durante il mercato invernale. Le strade del centravanti 36enne e della società dei fratelli Gatti potrebbero separarsi già domani, giovedì 12 dicembre.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà