Piace, mister Franzini: “Per noi si apre una settimana importante”

Si apre una settimana ricca di impegni per il Piacenza Calcio, magari non decisiva, ma che sicuramente dirà parecchio sul resto della stagione dei biancorossi. Innanzitutto la gara di domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) in casa del temibile Sudtirol, poi il quarto di finale di Coppa Italia al “Garilli” con la Juve B e infine l’ultima dell’anno domenica 22 contro l’Arzignano. Mister Arnaldo Franzini ha tante cose a cui pensare in questo momento, anche se nella conferenza-stampa pre-partita ha comunque dedicato un pensiero all’addio di Cacia. “Decisione che va rispettata” in poche parole, per poi tuffarsi sul match di domenica. Si dovrebbe tornare al 3-5-2 iniziale con Del Favero in porta, difesa a tre con Pergreffi, Borri e Milesi, centrocampo con Zappella, Della Latta, Marotta, Corradi e Imperiale, davanti tandem offensivo Paponi-Sestu.

