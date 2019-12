Alsenese protagonista a Zona Sport: “Puntiamo sul settore giovanile”

E’ l’unica società, tra le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, con la categoria più alta in campo femminile, la Serie B1. La Pallavolo Alsenese è stata protagonista dell’ultima puntata del 2019 di Zona Sport, in onda come sempre su Telelibertà. Il presidente Stiliano Faroldi, il dirigente del settore giovanile Simone Carpanini e soprattutto la palleggiatrice della prima squadra Melania Lancini, sono stati ospiti del giornalista Marcello Tassi e hanno parlato a 360° della stagione di quest’anno.

“In B1 femminile, dopo un inizio stentato e grazie alle ultime due vittorie consecutive – ha affermato il presidente – siamo usciti dalla zona retrocessione, mentre in D Maschile stiamo facendo ancora meglio: dal terzultimo al sesto posto grazie a un bel filotto di vittorie, e ora ad una sola lunghezza dalla zona playoff. Non dimentichiamo che sia la prima squadra maschile che quella femminile sono matricole nei rispettivi campionati, dopo le due promozioni ottenute la passata stagione”.

“Nel settore giovanile – ha aggiunto Carpanini – stiamo andando molto bene con l’Under 14 femminile, Under 14 e Under 16 maschili: con quest’ultima, in particolare, ci stiamo giocando l’accesso alle fasi regionali. Da quest’anno, inoltre, abbiamo iniziato un progetto triennale per i giovani. Alcuni vengono da fuori provincia e fuori regione, un progetto che vorremmo trasformare nel giro di qualche anno in una vera e propria scuola di pallavolo”.

“Il salto dalla B2 alla B1 – ha poi aggiunto la palleggiatrice Lancini – si sente eccome, ma devo dire che io e le mie compagne siamo riuscite a reggere piuttosto bene l’urto. L’emozione più bella di questa prima parte di stagione è stata affrontare mia sorella, che gioca a Lecco: alla fine è stata lei a gioire, ma al ritorno voglio prendermi la rivincita”.

