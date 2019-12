Stefano Gatti compie 70 anni; “Pronto a tornare allo stadio”

Giorni di festa concentrata per Stefano Gatti: l’onomastico giovedì e attaccato, cioè oggi, un traguardo importante. Il presidente onorario del Piacenza Calcio e imprenditore dell’acciaio compie 70 anni.

E se qualcuno ha coltivato l’impressione (legittima) di un distacco del presidentissimo dalla sua squadra, cambia subito idea parlandogli. Il 2020 sarà l’anno del suo ritorno “dentro” la squadra, l’anno nel quale tornerà allo stadio dopo due mesi di “diserzione”: lo dimostra il fatto che anche in queste settimane sta lavorando non solo al mercato, ma anche a trovare sempre più personaggi disposti ad affiancarlo nell’avventura biancorossa. “Sono come un vecchio papà, un uomo che ha maturato una lunga esperienza di vita e che adesso vuole trasmettere queste sue piccole conoscenze a chi gli sta vicino. Sempre con lo sport che occupa una parte importante della mia vita e con il chiodo fisso della piacentinità”.

