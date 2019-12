Non sono “vacanze romane” per la Sitav Lyons: con le Fiamme Oro servono punti

Oggi allle 15 alla Caserma “Gelsomini” di Roma, andrà in scena la sfida tra Fiamme Oro Rugby e Sitav Rugby Lyons, valida per la settima giornata del campionato di Peroni TOP12 . Un turno in cui i Leoni dovranno rispondere alle vittorie di Colorno e Lazio dell’ultimo turno, che hanno così compattato il fondo della classifica: ora le ultime cinque della graduatoria hanno tutte una vittoria e cinque sconfitte, e sono racchiuse in 4 punti dal Viadana a quota 9 a Lyons e Lazio che occupano le due posizioni più calde a quota 5.

Le Fiamme Oro sono una delle realtà più costanti e concrete del massimo campionato italiano, con diverse qualificazioni ai playoff negli ultimi anni e il quinto posto in classifica della scorsa stagione, a un soffio dall’obiettivo. Per tornare nelle prime quattro posizioni la squadra allenata da Gianluca Guidi in estate si è regalata il grande colpo Maicol Azzolini, una delle migliori aperture italiane, che è tornato in maglia cremisi dopo due stagioni alle Zebre, a cui vanno aggiunti diversi giovani prelevati dall’Accademia Federale, dove le Fiamme Oro compiono sempre un’ottima attività di scouting. I nuovi innesti devono sopperire a qualche partenza importante, su tutte quelle di James Ambrosini (passato a Rovigo) e di Michelangelo Biondelli (che ha sostituito Azzolini nella franchigia di Parma): i risultati sembrano dare ragione alle scelte di mercato e al lavoro dello staff tecnico, con la squadra della Polizia di Stato in piena corsa playoff al quinto posto. Prima dell’ultimo turno era addirittura in testa alla classifica, ma a Padova è arrivata una pesante sconfitta sul campo del Petrarca, che ha scavalcato così i Poliziotti. Lo score delle Fiamme parla di 4 vittorie e 2 sconfitte (l’altra sconfitta stagionale era arrivata sul campo del Rovigo, per un solo punto), e la distanza dalla vetta occupata da Valorugby, Calvisano e Rovigo è ora di 5 punti. Curiosità: nelle fila delle Fiamme Oro milita un prodotto del vivaio Lyons, ovvero il terza linea classe ‘95 Matteo Cornelli, che vanta anche 28 presenze in prima squadra, ottenute tutte da giovanissimo.

La squadra di Garcia e Baracchi ha avuto a disposizione solo due giorni di allenamenti in vista della sfida, incastrata nelle vacanze natalizie. Questa la probabile formazione dei bianconeri:

Sitav Rugby Lyons: Bruno; Capone, Paz, Subacchi, Via A; Guillomot, Fontana; Bottacci, Petillo, Cissè; Masselli, Cemicetti; Stewart, Rollero, Acosta. A disp: Cocchiaro, Cafaro, Greco, Lekic, Grassotti, Bance, Conti, Boreri

All: Garcia, Baracchi