Karate Piacenza Farnesiana mattatore a San Marino: 13 medaglie conquistate

Il Karate Piacenza Farnesiana Acrobatic ha chiuso alla grande il proprio 2019, trionfando al XII Open Wkf Internazionale di San Marino, al quale hanno preso parte 500 atleti di ben cinque nazioni. La squadra piacentina si è classificata al primo posto assoluto su 90 società italiane ed estere, con solo 11 atleti di cui tre hanno disputato gare under 21 e senior. Il bottino di medaglie è stato veramente eccezionale: nove ori, un argento e tre bronzi.

Medaglia d’oro per: Maya Pilotti (cadette -47kg), Giada Novarini (junior -59kg), Martina Boselli (in under 21 –55kg e in senior -55kg), Valentina Maini (in under 21 -68kg e in senior -68kg), Martina Genovese (under 14 -47kg), Flavio Ghilardotti (under 21 -67kg) e Santi Kazazi (cadetti -54kg). Medaglia d’argento per Maria Silvia Obertelli (cadette -54kg). Medaglia di bronzo per: Angelica Ghilardotti (cadette -54kg), Michelle Genovese (under 14 -53kg), Flavio Ghilardotti (senior -67kg). Grande è la soddisfazione del maestro Gian Luigi Boselli, dell’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dell’allenatore Giorgio Livelli.