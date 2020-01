Coach Garcia: “Quella contro i Medicei è una delle sfide più importanti”

In casa Sitav Rugby Lyons, le ultime due sfide di Top12 contro Calvisano e Fiamme Oro sono valse tre punti in classifica, che equivalgono a quasi a una vittoria, ma l’amaro in bocca resta per due grosse occasioni sciupate che in tutto, di punti, potevano valerne nove. Soprattutto nella seconda sfida i bianconeri possono recriminare per alcuni errori difensivi che hanno spianato la strada alle marcature delle Fiamme Oro, un aspetto su cui sicuramente lo staff tecnico di Gonzalo Garcia ha lavorato: “Abbiamo analizzato a fondo queste due sfide – spiega l’allenatore italoargentino alla vigilia della sfida contro i Medicei (domani al Beltrametti alle 15) – isolando gli episodi che ci hanno maggiormente penalizzato. Nonostante due ottime prestazioni, non tutto è stato svolto correttamente e dobbiamo ancora migliorare in alcuni aspetti del nostro gioco: le nostre avversarie non staranno a guardare e sappiamo che anche loro stanno lavorando duramente per batterci.” La buona notizia arriva dall’infermeria, che si sta sempre più svuotando: “Abbiamo quasi tutti gli effettivi a disposizione, con il rientro di Borzone ormai prossimo e Giovanni Via che resterà fuori in via precauzionale, mentre abbiamo recuperato Salerno e altri uomini di mischia come Lekic. Il ruolo di estremo verrà ancora coperto dal nostro capitano Lorenzo Bruno.”

Un ruolo chiave in vista della partita lo avrà ancora una volta il reparto dei trequarti, ancora protagonisti nella sfida con le Fiamme Oro. Il trequarti centro Marco Conti suona la carica in vista di domenica: “Dobbiamo essere uniti, dimostrare di essere un gruppo affamato con grande voglia di vincere. È una delle sfide più importanti della nostra stagione ed è molto importante affrontarla in casa, davanti al nostro pubblico che ci dà sempre una grande carica. Daremo il cuore per ottenere un risultato importante.”