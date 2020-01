Lyons, alle 15 al Beltrametti contro i Medicei la vittoria è imperativo

Nelle due recenti sfide, i minuti finali sono stati fatali alla Sitav Rugby Lyons: ora i bianconeri vogliono (e devono) invertire il loro trend, anche perché nelle ultime due giornate le dirette concorrenti non sono rimaste a guardare, e la situazione in fondo alla classifica è più intricata che mai. Cinque squadre in cinque punti, che vogliono distanziare le rivali in queste ultime giornate del girone di andata. I leoni piacentini si trovano esattamente al centro della griglia, a tre punti da Colorno (che guida il gruppetto) e con un punto di vantaggio su Lazio e Medicei, fanalini di coda. Quello in programma oggi, alle 15 al Beltrametti, è un vero e proprio scontro salvezza: i bianconeri affronteranno i Medicei, una sfida che può significare tantissimo per entrambe le squadre.

La squadra di Pasquale Presutti può essere considerata una delle grandi delusioni di questa prima parte di campionato. Il XV fiorentino era accreditato come outsider per quanto riguarda la corsa ai playoff, mentre ora si trova in fondo alla classifica con una sola vittoria all’attivo, sul campo del Colorno. Le aspettative erano alte per I Medicei dopo la brillante stagione scorsa conclusa al sesto posto, e le ambizione furono confermate da una buona campagna acquisti estiva che ha portato in maglia biancorossa giocatori di grande esperienza.

Guardando invece in casa Lyons, le ultime due sfide sono valse tre punti in classifica, che equivalgono a quasi a una vittoria, ma l’amaro in bocca resta per due grosse occasioni sciupate che in tutto, di punti, potevano valerne nove. La sfida di oggi apre un ciclo di partite decisive per la stagione dei leoni: le ultime quattro sfide del girone di andata vedranno impegnati i bianconeri contro squadre della metà bassa della classifica, in un tour de force che può mettere in chiaro le gerarchie e al riparo da sorprese gli uomini di Garcia e Baracchi.

Sitav Rugby Lyons: Subacchi; Capone, Paz, Conti, Bruno (cap); Guillomot, Fontana; Bottacci, Petillo, Cissè; Masselli, Cemicetti; Stewart, Rollero, Acosta. A disp: Cocchiaro, Cafaro, Salerno, Grassotti, Lekic, Bance, Via A, Boreri