Vangelov torna a Piacenza: questa volta con la maglia della Bakery

In vista della seconda parte del campionato di serie B, la Bakery si rinforza: è infatti ufficiale l’approdo alla corte del presidente Beccari il centro Nikolay Vangelov. Due metri e dodici centimetri, si tratta di un giocatore di 23 anni con doppia nazionalità, italiana e bulgara. In questa prima parte di stagione ha militato nel Balkan, collezionando presenze in Champions League e nel campionato bulgaro. Vangelov, inoltre, nonostante la giovane età, vanta già svariate presenze con la Nazionale bulgara. Nella scorsa stagione ha invece indossato la canotta dell’Assigeco.

