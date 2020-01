Piace pronto per il rientro. Franzini: “Riprendiamo da dove abbiamo lasciato”

Dopo quasi un mese di sosta forzata riprende finalmente il campionato del Piacenza Calcio, con una partita tutt’altro che banale. I ragazzi di Franzini saranno impegnati domenica pomeriggio (ore 15) allo stadio “Braglia” al cospetto del Modena. Si ricomincia con un derby emiliano, dunque, gara non semplice visto che già all’andata i “canarini” fecero sudare parecchio i biancorossi. Mister Arnaldo Franzini ha analizzato così il match: “quest’anno, rispetto al passato, c’è stata anche la partita mancata per sciopero, e una sosta dunque ancora più lunga. Il rammarico è esserci fermati in un periodo in cui stavamo bene dal punto di vista fisico. C’è tanta curiosità e attesa, ma anche preoccupazione da parte nostra per come si ricomincerà, vogliamo riprendere da dove eravamo rimasti. Il Modena – ha proseguito il tecnico di Vernasca – ha ottimi giocatori là davanti, anche se qualcuno di loro non ha giocato molto nell’ultimo periodo, però i risultati li hanno sempre raggiunti senza cambiare gli interpreti. Non creano tantissimo però sono molto solidi, solo un gol subito nelle ultime tre partite, una squadra organizzata”.

Parlando di mercato, Franzini si è espresso anche in merito al possibile arrivo dell’attaccante Martignago: “sicuramente è un giocatore che potrebbe servire come tipo di caratteristiche, però non mi va di parlarn,e perché per ora siamo a posto così e così continueremo, anche se fino al 31 gennaio ci saranno in continuazione voci del genere”.