La ricetta di coach Campanella per battere la corazzata Cento

A Cento con la “grana” Vangelov. Domani La Bakery Basket Piacenza si appresta a sfidare la seconda in classifica, ma non sa ancora se potrà schierare il suo nuovo acquisto. “Dobbiamo aspettare il nullaosta dalla Bulgaria – ha riferito coach Federico Campanella – ma sappiamo già che lui ci darà una grande mano. Per quanto riguarda i nostri avversari, hanno almeno dieci giocatori in grado di fare male, noi dovremo essere molto attenti a non farci imporre la loro fisicità, proprio come all’andata”.

