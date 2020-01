“Mister 50 punti” Jazzmar Ferguson ospite speciale a Zona Sport

Puntata di Zona Sport “da leccarsi i baffi” quella in programma alle 20.30 su Telelibertà, come ogni martedì dedicata all’analisi delle sfide del weekend. Ospite d’onore non può che essere il Tennistavolo Cortemaggiore, che domenica ha conquistato la Coppa Italia di Serie A1 femminile. In studio interverranno il coach delle magiostrine Olga Dzelinska, la giovane stella Arianna Barani e il delegato provinciale Coni Robert Gionelli.

Dopodiché spazio alla pallacanestro e a “mister 50 punti” Jazzmar Ferguson, che con le sue triple ha guidato l’Assigeco Piacenza al successo contro Imola. Spazio naturalmente anche alla Bakery, che in Serie B non è riuscita nell’impresa di battere la corazzata Cento: in via Benedettine interverrà la guardia Santiago Bruno. Nel finale, assieme al palleggiatore Matteo Paris e al giornalista Luca Ziliani, focus sulla Gas Sales Volley Piacenza, che giovedì sera scenderà in campo contro Modena nel primo match del 2020.

Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Venerdì prossimo nuova puntata dedicata alla presentazione dei match del fine settimana. Anticipazioni e aggiornamenti disponibili sulla pagine social di Zona Sport.