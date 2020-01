“Possibile lussazione alla spalla”, Del Favero rischia un lungo stop

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Piacenza Calcio, con il portiere Mattia Del Favero che rischia un lungo stop. Il numero uno biancorosso, nei giorni scorsi in allenamento, ha rimediato un infortunio alla spalla: da un primo esame è emersa una possibile lussazione, motivo per il quale il massimo difensore del Piace (di proprietà della Juventus), venerdì prossimo a Torino, verrà sottoposto ad una visita specialistica, che aiuterà a capire l’entità dell’infortunio e soprattutto i tempi di rientro. Si teme un lungo stop.

