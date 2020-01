Nannini: “Il mister mi dà fiducia. Con la Triestina prendiamoci i tre punti”

Uno dei giovani che si stanno distinguendo in questo Piacenza è Cosimo Nannini, ormai titolare sull’esterno di sinistra: “Sono felice per la fiducia che il mister mi ha dato, il lavoro fatto in precedenza è servito molto. Dove devo migliorare? In tutto, magari di più nella fase difensiva però ho 21 anni e il mio dovere è di fare ancora meglio in ogni aspetto. Lunedì ci attende un impegno difficile contro la Triestina, squadra esperta, ma vogliamo vincere”.

