Bakery, contro Senigallia è l’ora del riscatto. In campo anche Vangelov

Dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana nel big match con Cento, la Bakery Basket Piacenza è pronta ad affrontare questa sera Senigallia, con palla a due in programma alle 20.30 al PalaFranzanti. I marchigiani, nel girone d’andata, diedero del filo da torcere agli uomini di Campanella, tanto da infliggere la prima sconfitta stagionale a Birindelli e compagni. I biancorossi hanno sete di riscatto e, finalmente, farà il suo esordio in maglia Bakery il neo acquisto Nikolay Vangelov, pronto a dare il suo contributo alla causa.

Attenzione però a sottovalutare la squadra allenata da coach Foglietti: nonostante occupi la 12esima posizione nel girone C di Serie B (con 6 vittorie all’attivo), la compagine marchigiana ritrova in Gurini e Paparella qualità ed esperienza, alternata al sicuro affidamento degli under. Senigallia arriva da tre sconfitte consecutive contro altrettante corazzate (Cento, Fabriano, Rimini), giocando grandi partite punto a punto. Senigallia ha una media di 52% al tiro da 2 (Bakery 49%) e 34% al tiro da 3 (Bakery 26%).