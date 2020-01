Piace, ufficiale il portiere Stefano Mazzini. In campo con l’Arzignano

Nuovo rinforzo per il Piacenza Calcio, che nel pomeriggio ha ufficializzato l’arrivo del portiere classe 1998 Stefano Mazzini. L’estremo difensore arriva dal Pontedera, società militante nel girone A di Serie C, dove era in prestito dall’Atalanta (proprietaria del cartellino). Mazzini arriva per sostituire il convalescente Del Favero, alle prese con un infortunio alla spalla. Già da domani, 22 gennaio, si allenerà con i compagni per poi scendere subito in campo giovedì prossimo nel recupero con l’Arzignano. Mazzini ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società dei fratelli Gatti fino al termine delle stagione corrente.

