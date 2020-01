“Franzini vattene”: la Curva Nord contesta il tecnico biancorosso

Vigilia di turno infrasettimanale agitata per il Piacenza calcio: nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, è stato appeso all’esterno dello stadio Garilli uno striscione di contestazione nei confronti del tecnico biancorosso Arnaldo Franzini. “Franzini vattene”, recita lo slogan, firmato “Curva Nord”.

Da qualche settimana, ormai, una parte della tifoseria biancorossa ha messo nel mirino il mister di Vernasca, destinatario di continue critiche per il livello di gioco considerato scadente, a cui in questa stagione si stanno unendo anche risultati altalenanti.

Già lunedì sera, durante la partita persa dal Piace in casa contro la Triestina, dalla Curva Nord erano arrivati cori che lo invitavano ad andarsene, sui social network il dibattito va avanti da mesi.

Resta da capire che ambiente accoglierà i biancorossi domani sera, in occasione della sfida interna contro l’Arzignano.

