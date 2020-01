Piace in campo: trasferta a Fermo per placare le polemiche e ripartire

Dopo il deludente pari senza reti con l’Arzignano giunto subito dopo il ko rimediato con la Triestina, il Piacenza prova a riaccendere i motori oggi nella delicata trasferta di Fermo (ore 15). Con la Femana, i biancorossi non possono permettersi passi falsi visto che il sesto posto rischia di essere soffiato dalla Feralpi Salò, settima, e impegnata nella gara di Verona con la Virtus.

Sarà una domenica complicata anche sotto il profilo delle assenze. Espulso per doppio giallo giovedì sera, salterà la contesa il prezioso Della Latta così come Pergreffi, stoppato per un turno dal giudice sportivo a causa del sopraggiunto numero limite di ammonizioni. Probabile che possa scoccare l’ora di Castellana per completare il pacchetto arretrato dove agiranno Milesi e Borri. Dovrebbe partire dal primo istante Corradi, mentre in avanti sembra profilarsi la riproposizione del tandem Paponi-Sestu.

La Fermana è reduca dal ko di Ravenna e si ritrova ad annaspare nelle zone basse di graduatoria. I marchigiani arrivano all’appuntamento odierno privi di diversi titolari per infortuni e squalifiche, In particolare il reparto arretrato è stato letteralmente falcidiato: assenti Mane, Iotti e De Pascalis. Retroguardia totalmente da inventare per mister Antonioli che potrebbe essere costretto a cambiare addirittura modulo, rinunciando alla difesa a tre elementi. Queste le probabili formazioni delle due squadre:

FERMANA-PIACENZA

FERMANA (3-4-2-1) Ginestra; Manetta, Comotto, Sperotto; Clemente, Ricciardi, Urbinati, Lancini; Petrucci, Bacio Terracino; Maistrello. (Gemello, Venditti, Isacco, Grieco, Venturi, Zerbo, Cognigni, Alagna). All. Antonioli.

PIACENZA (3-5-2) Mazzini; Milesi, Borri, Castellana; Zappella, Franchini, Marotta, Corradi, Imperiale; Paponi, Sestu. (Bertozzi, Ansaldi, Nannini, Bolis, Cattaneo, Nicco, Polidori, Sylla, Scotti). All. Franzini.

ARBITRO Di Cairano di Ariano Irpino

IL PROGRAMMA E LA CLASSIFICA