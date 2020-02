Milesi: “C’è bisogno di serenità. L’obiettivo terzo posto non è sfumato”

“Le critiche ci stanno, vanno non solo accettate, ma anche prese nel modo giusto così da essere spronati a fare sempre meglio”. Questo è il pensiero di Luca Milesi, difensore del Piacenza Calcio, in merito alle parole espresse recentemente dalla dirigenza biancorossa nei confronti dei giocatori. “Dobbiamo impegnarci di più? Lo faremo – ha affermato il centrale biancorosso – e lo vedrete fin dalla prossima partita in quel di Ravenna. La squadra, in questo momento, ha però bisogno di serenità. Non c’è dubbio che il 2020 sia stato fin qui veramente nero, però nulla è perduto. Nonostante i quattro pareggi e la sconfitta nel nuovo anno, sono nove i punti che separano il Piace dal terzo posto, gap difficile da colmare, ma non impossibile”.

GUARDA L’INTERVISTA