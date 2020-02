Marotta: “La squadra ha qualità. Lasciamo passare questo momento”

I recenti risultati parlano chiaro: il Piacenza Calcio non sa più vincere. Un momento difficile, ben più del previsto per una squadra che solo qualche mese fa si è resa protagonista di un’epica cavalcata che l’ha quasi condotta in Serie B, dal quale i giocatori biancorossi non sono ancora usciti. Nemmeno contro il Cesena è infatti arrivato il tanto agognato primo successo del 2020, con la nebbia che domenica scorsa ha avvolto il Garilli reale specchio di una squadra che pare aver smarrito gli stimoli. Dalla “pareggite”, però, si può guarire: ci crede eccome il centrocampista Matteo Marotta il quale, a pochi giorni dalla sfida con il Ravenna, scuote i suoi.

“Questa squadra ha tanta qualità – attacca Marotta -, anche se in questo periodo i risultati sembrerebbero dire il contrario. In spogliatoio siamo uniti e decisi più che mai a superare il brutto momento. Non aver vinto domenica è un grosso rammarico. Dopo aver segnato siamo diventati padroni del campo, salvo poi incassare il gol e smarrire quella verve che ci stava accompagnando. Dobbiamo lavorare di più sull’aspetto mentale, dato che è un periodo nel quale subiamo troppo gli eventi che accadono in partita: ci può stare subire un gol su palla inattiva, purché la reazione ci sia subito dopo. Noi invece tendiamo ad abbatterci e non troviamo più il filo della matassa”.