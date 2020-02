Piace, si lavora per rinforzare il club: contatti con potenziali nuovi soci

Mentre sul campo il momento è assai complicato, con il Piacenza che è ancora alla ricerca della prima vittoria del 2020, si registrano voci importanti che riguardano l’assetto societario.

Stando alle indiscrezioni raccolte, contatti nei giorni scorsi sarebbero avvenuti tra la proprietà biancorossa e Cesare Fogliazza, imprenditore piacentino legato da anni al calcio cremasco. Non solo: si parla di un’ulteriore pista che garantirebbe nuova linfa al club e che conduce a Bergamo, al Gruppo Radici in particolare, main sponsor dell’Atalanta. Al momento si tratta di semplici contatti tra la dirigenza biancorossa e potenziali nuovi soci-finanziatori che potrebbero sfociare a breve in importanti novità per la società di via Gorra.

