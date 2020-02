Dopo la boccata d’ossigeno con la Lazio, esame a S.Donà per i Lyons

La Sitav Lyons chiude oggi, sabato 8 febbraio, il girone di andata del campionato di Top 12 di rugby. Per i bianconeri, dopo la vitale vittoria di domenica scorsa con la Lazio, oggi alle 15, ostacolo decisamente ostico: i ragazzi di Gonzalo Garcia saranno infatti di scena a San Donà dove se la vedranno con una diretta concorrente per la corsa salvezza. Veneti allenati dall’ex All Black Craig Green e che fino ad ora hanno mantenuto la propria imbattibilità interna.

Questa la probabile formazione dei Lyons:

Sitav Rugby Lyons: Via G; Capone, Paz, Conti, Bruno (cap); Guillomot, Fontana; Bottacci, Petillo, Lekic; Grassotti, Cemicetti; Stewart, Rollero, Acosta. A disp: Cocchiaro, Cafaro, Salerno, Pedrazzani, Tedeschi, Via A, Bance, Borzone