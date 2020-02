Nicco: “Voglio essere io il vero colpo di mercato del Piace”

Ecco il vero Gianluca Nicco che conosciamo, quello visto a Ravenna può essere l’acquisto di gennaio del Piacenza. “Lo spero – ha affermato il centrocampista – sono consapevole di non aver fatto bene in questa prima parte di stagione, per questo mi auguro di proseguire sulla falsariga della partita con Ravenna”. Domenica non ci sarà a Carpi, “ma i miei compagni faranno di tutto per battere una squadra che è in un grande momento”.

