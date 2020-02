Serie C

Un bel calcio alle polemiche, ecco che cosa rappresenta la vittoria di Ravenna. A sostenerlo è Antonio Pergreffi, capitano del Piacenza Calcio: “Vittoria importantissima, non eravamo in un buon periodo, ma questa squadra ha sempre lottato e ha trovato tre punti pesanti. Ora sotto con il Carpi, in classifica tutto è ancora possibile”.

GUARDA L’INTERVISTA