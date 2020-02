Mister Franzini: “Piace, ora per te scatta la missione continuità”

Missione continuità per il Piacenza Calcio, che domenica pomeriggio affronterà il Carpi in trasferta. Mister Franzini non si fida: “Sono una squadra importante, reduci dalla bella vittoria contro la Reggiana, noi dovremo fare la stessa partita dell’andata. Classifica? Non dobbiamo guardarla tanto, ma cercare di continuare così per scalare posizioni”. Fino all’ultimo dubbio in attacco Paponi o Polidori, Cattaneo sostituirà lo squalificato Nicco.

