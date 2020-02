Piacenza inesistente al Cabassi, il Carpi di Saber annienta i biancorossi

Dopo il successo di Ravenna, si sperava in un Piacenza in grado di fornire una prova gagliarda e priva di timori in occasione della temuta trasferta di Carpi. Niente di più lontano dalla realtà: i biancorossi sono sfati protagonisti di novanta minuti totalmente insufficienti, a tratti indisponenti, e che hanno consentito alla squadra di Riolfo di chiudere la pratica già nel primo tempo con le reti di Saric e Biasci (anche un palo centrato da Cianci) e di arrotondare nella ripresa con l’eurogol di giornata, ancora di Saric. Inesistente il Piacenza parso apatico, distratto e quasi rassegnato di fronte a un’avversaria che ha dimostrato una superiorità tecnica, tattica e temperamentale nettissima. Ancora da capire quale sia la posizione della società di fronte ad una simile prova e se ci saranno conseguenze per staff tecnico o giocatori. Unica consolazione, rimane blindato il settimo posto anche grazie alla sconfitta del Modena con il Rimini.

Mister Franzini conferma le scelte di sette giorni fa a Ravenna, spedendo ancora una volta in panchina il cannoniere Paponi: in attacco tutto sulle spalle di Polidori affiancato da Sestu. Esordio dal primo istante per Franchini che è preferito a Cattaneo.

Avvio complicato con il Carpi che sfiora il gol già in avvio: Cianci, dai trenta metri, spara un gran mancino da calcio di punizione che spedisce il pallone a un niente dall’incrocio dei pali alla sinistra di Mazzini. Arriva però sei minuti dopo la clamorosa chance da rete ancora in favore del Carpi: l’ex Saber trova con un cross da destra Biasci a centro area, ma il capocannoniere del torneo fallisce incredibilmente da due passi, spedendo il pallone sul fondo. Un Piacenza che di fatto non esiste in campo e che rimane in balia del Carpi che, inevitabilmente, al quarto d’ora, passa in vantaggio: difesa colta di sorpresa sul cross da destra di Pezzi e tocco sotto misura di Saric che anticipa Zappella e fa 1-0. Non c’è alcuna reazione da parte di Pergreffi e compagni che, ogniqualvolta la squadra di Riolfo affonda i colpi rischia. E’ soprattutto la corsia mancina biancorossa a fare a acqua, come al 26′, quando un nuovo cross di Pezzi trova il colpo di testa di Cianci che spedisce il pallone a incocciare contro il palo. Non finisce qui la marea modenese perchè poco prima della mezz’ora, la difesa del Piace è presa d’infilata grazie ad un’azione in velocità del Carpi avviata da Saber, rifinita da Cianci e chiusa, con un gran diagonale, da Biasci che fa 2-0. Il gol del capocannoniere del campionato sveglia, si fa per dire, la squadra di Franzini che, nell’ultimo segmento di frazione, quantomeno prova qualche accelerazione, senza però fornire mai la sensazione di poter invertire la storia di questa prima parte di sfida.

Franzini cambia, inevitabilmente, subito dopo l’intervallo: fuori un evanescente Franchini, dentro Paponi per un Piacenza che passa a un modulo a tre punte. Sono però tre anche i gol che il Carpi raggiunge già al 9′. E’ una prodezza di Saric, abile nel saltare due uomini prima di sparare il mancino che spedisce il pallone all’incrocio dei pali, a spegnere sul nascere i propositi di rimonta di una squadra, quella di Franzini, irriconoscibile. Escono Zappella e Nannini, entrano Castellana e Imperiale ma a dominare è il Carpi guidato da un Saber incontenibile a metà campo. Il resto del match è pura formalità per l’undici di Riolfo che controlla e riparte in contropiede, il Piacenza riesce soltanto ad evitare una batosta ancor più pesante senza però chiamare in causa in maniera seria il portiere Nobile.

Prossimo impegno, domenica prossima al Garilli quando arriverà la Sambenedettese.

CARPI-PIACENZA 3-0

MARCATORI Saric al 14′ e Cianci al 29′ p.t.; Saric al 9′ s.t.

CARPI (4-3-1-2) Nobile; Simonetti (dal 27′ s.t. Boccaccini), Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini (dal 27′ s.t. Varoli); Saric (dal 30′ s.t. Carta), Pezzi, Saber (da 25′ s.t. Fofana); Maurizi; Cianci (dal 25′ s.t. Jelenic), Biasci. (Rossini, Celeste, Bellini, Varga, Magrini, Mastaj, Tommasone). All. Riolfo.

PIACENZA (3-5-2) Mazzini 6; Milesi 5, Borri 5, Pergreffi 5; Zappella 5 (dall’11’ s.t. Castellana 6), Della Latta 5, Marotta 5, Franchini 4,5 (dal 1′ s.t. Paponi 6), Nannini 5 (dall’11’ s.t. Imperiale 5,5); Sestu 6 (dal 17′ s.t. Cattaneo 6), Polidori 5,5 (dal 34′ s.t. Sylla sv). (Bertozzi, Riccardi, Bolis.). All. Franzini.

ARBITRO Carella di Bari

NOTE Ammonito Simonetti. Angoli 6-7.

