L’entusiasmo di Franchini: “Voglio restare al Piace il più a lungo possibile”

Non è certamente stato l’esordio da titolare che si aspettava, solamente 45 minuti di gioco in una gara veramente complicata sia per lui sia per il resto dei compagni. Ha però le spalle larghe Simone Franchini, vuole archiviare in fretta lo 0-3 del “Cabassi” di domenica scorsa e andare avanti, ci saranno altre occasioni per mettersi in mostra. Magari proprio domenica prossima, quando al Garilli arriverà la Sambenedettese: “Un match difficile – ha affermato Franchini – contro un avversario che ultimamente non se la passa benissimo, un po’ come noi. Dovremo essere più bravi e approfittare del fattore casalingo”. Quali sono i miei obiettivi con questa maglia? “Sicuramente provare a fare il meglio che posso, restare in questa realtà il più a lungo possibile per arrivare sempre più in alto”.

