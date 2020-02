Il calendario cambia ancora: Piace-Feralpisalò si gioca sabato 7 marzo

Calcio Serie C

Ennesima variazione di calendario per la Serie C, dopo che l’emergenza Coronavirus ha mischiato parecchio le carte tra rinvii e recuperi. La sfida con la Feralpisalò, in programma domenica 8 marzo, è stata anticipata a sabato 7 marzo, alle 15.00 al Garilli. Rimangono invariate, salvo ulteriori colpi di scena, le date dei recuperi fissate nei giorni scorsi: Piacenza-Sambenedettese verrà giocata mercoledì 11 marzo, Vicenza-Piacenza mercoledì 18 marzo e Piacenza-Pesaro martedì 14 aprile.