Piace e Gas Sales in campo l’8 marzo, Bakery il 14. In stand-by l’Assigeco

Piacenza Calcio, Gas Sales Volley, Assigeco e Bakery Basket sono tornate ad allenarsi a porte chiuse come stabilito dalle norme contro la diffusione del Coronavirus. Il tutto in vista dei prossimi impegni, salvo altri eventuali rinvii: Piacenza in campo l’8 marzo alle 17.30 al Garilli contro la Feralpisalò, lo stesso giorno alle 18 al Palabanca Gas Sales-Sora, Bakery-Fabriano è invece in programma il 14 marzo al Palabakery. In stand by l’Assigeco, che attende di sapere quando verranno recuperate le gare di campionato e di Coppa Italia.

