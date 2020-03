Lega Pro: “Tutte le gare a porte chiuse”. Il calendario aggiornato del Piace

La Lega Pro, preso atto del decreto del Governo recante le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus, ha disposto lo svolgimento a porte chiuse (senza pubblico) delle prossime gare fino al 4 aprile. Ecco il calendario aggiornato del Piacenza Calcio, impegnato nel girone B di Serie C.

RECUPERO 8° GIORNATA RITORNO – 10 MARZO 2020, ORE 18.30

PIACENZA-SAMBENEDETTESE

12° GIORNATA RITORNO – 15 MARZO 2020, ORE 17.30

PADOVA-PIACENZA

RECUPERO 9° GIORNATA RITORNO – 18 MARZO 2020, ORE 20.45

VICENZA-PIACENZA

13° GIORNATA RITORNO – 22 MARZO 2020, ORE 17.30

PIACENZA-VIRTUSVECOMP VERONA

14° GIORNATA RITORNO – 25 MARZO 2020, ORE 18.30

GUBBIO-PIACENZA

15° GIORNATA RITORNO – 29 MARZO 2020, ORE 17.30

PIACENZA-FANO

RECUPERO 10° GIORNATA RITORNO – 1° APRILE, ORE 20.45

PIACENZA-VIS PESARO

MERCOLEDI’ 15 APRILE, ORE 20.45

PAICENZA-FERALPISALO’

DOMENICA 19 APRILE, ORE 17.30

RIMINI-PIACENZA

SERIE C CALENDARIO AGGIORNATO

La Lega Pro, dispone le seguenti indicazioni organizzative riguardo allo svolgimento delle gare “a porte chiuse”:

-Non sono ammessi tifosi all’interno dello stadio né ospiti accreditati dalle società.

-Sono comunque ammessi all’interno dello stadio, oltre agli arbitri, ai calciatori e agli altri componenti lo staff tecnico, medico e dirigenziale delle due squadre gli operatori televisivi e i giornalisti delle emittenti titolari dei diritti di trasmissione live; per ciascuna società, 1 fotografo ufficiale e 1 social media manager; gli operatori dell’informazione preventivamente autorizzati e comunque nel numero massimo di 75 (salvo opportunità di mantenere ancora più limitato il numero); il personale tecnico con funzioni strettamente connesse all’organizzazione della gara, nel numero massimo complessivo di 50 unità (la quota dovrà comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i raccattapalle; i manutentori del campo; i presidi tecnici, video e audio; gli operatori di pulizia delle aree interessate; i tecnici dei broadcasters, ecc.); gli incaricati della Procura Federale, i delegati Lega, i medici antidoping, gli osservatori arbitrali e l’Organo tecnico della Can C; gli addetti della sicurezza pubblica, gli Steward previsti nelle aree interessate, i vigili del fuoco e gli operatori di Pronto Soccorso, secondo le indicazioni approvate dal Gos.

-Non verranno effettuate le interviste in area mix zone e la conferenza stampa.

-Gli eventuali cerimoniali gara verranno attuati in forma ridotta e pertanto senza la presenza di bambini e/o altri accompagnatori dei giocatori al momento dell’ingresso in campo.

-Non potrà essere svolta alcun tipo di iniziativa, attività o manifestazione (pre, durante e post-gara, come ad esempio: premiazioni, sfilate, walkabout, ecc.) anche se precedentemente autorizzata.