La Lega Pro sospende il campionato fino al 3 aprile: gare rinviate

La notizia era nell’aria, in mattinata è arrivata l’ufficialità: la Lega Pro ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, di tutte le gare del campionato di Serie C in programma dal 10 marzo al 3 aprile 2020. La nuova programmazione delle singole gare, in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota nei prossimi giorni.

Salta dunque la sfida in programma domani, 10 marzo, al Garilli, tra Piacenza Calcio e Sambenedettese. I biancorossi continueranno ad allenarsi, sempre rigorosamente a porte chiuse.

IL COMUNICATO UFFICIALE