Piacenza Calcio: “Stop ad allenamenti e attività sportive fino al 4 aprile”

Il Piacenza Calcio resterà fermo fino al 3 aprile. Lo comunica la società sportiva di via Gorra in seguito all’emergenza epidemiologica del Coronavirus: “La sosta della prima squadra, durante la quale non verranno effettuate attività sportive – si legge in una nota ufficiale – è così prorogata. La ripresa degli allenamenti viene, pertanto, programmata per il 4 aprile”.

