Pioggia di medaglie per gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana in terra austriaca

Prima della crisi epidemiologica da Covid-19, si è tenuto il prestigioso Austrian Karate Championscup 2020 ad Hard (Austria) riservato alle categorie Cadetti, Juniores e Under 21 con la partecipazione di 135 squadre di 13 nazioni in prova per il prossimo campionato europeo.

Alla competizione hanno partecipato 9 atleti del Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic (guidati dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli). Erano presenti numerosi atleti medagliati ai campionati europei 2019 e ai campionati mondiali 2019.

Maya Pilotti ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria cadette -47kg e in semifinale ha battuto anche l’atleta inglese (n.8 del ranking mondiale WKF) finalista per il bronzo mondiale 2019 e alla Coppa del Mondo di Jesolo 2019.

Santi Kazazi si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella categoria cadetti -57kg e l’atleta piacentino è stato fermato di misura solo dal polacco campione del mondo in carica e n.1 del ranking mondiale Wkf. Nella sua categoria erano presenti altri campioni fra cui l’atleta tedesco medaglia di bronzo ai campionati del mondo 2019.

Giulia Ghilardotti ancora una volta sul podio internazionale con la medaglia di bronzo. Giulia ha disputato cinque incontri e ha perso solo con la danese (n. 5 del ranking mondiale WKF) medaglia di bronzo ai campionati del mondo 2019 e campionessa europea cadette 2019.

L’atleta piacentina ha combattuto per buona parte del 4° incontro (con l’atleta danese citata) con la mano destra inutilizzabile per infortunio, fortemente dolorante e ha disputato il 5° incontro con l’atleta svizzera vice campionessa europea 2019 riuscendo a vincere una splendida medaglia di bronzo.

Ottima anche la prova di Maria Silvia Obertelli nella categoria cadette -53kg che ha vinto 3 incontri ed è stata fermata in finale di poule solo al 4° incontro dalla forte atleta della nazionale tedesca.

Il Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic risulta, nel medagliere, la prima società italiana.