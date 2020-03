La Federazione sospende tutti i campionati. Saltano promozioni e retrocessioni

La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato la sospensione definitiva della stagione sportiva 2019/20. Si tratta di una misura straordinaria adottata per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

La Federazione annuncia inoltre che per quest’anno non sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia così come saranno annullati i processi di promozione e retrocessione. La stagione 2020/21 quindi ripartirà con le stesse formule e composizioni di questo campionato.

Stop, dunque, a tutti i campionati di qualunque grado della palla ovale.