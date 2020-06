Prime tre in B, ultime tre retrocesse. Per playoff e playout si userà un algoritmo

Arrivano le prime indiscrezioni riguardanti le decisioni che sta prendendo il Consiglio Federale in merito al futuro della Serie C: stando a quanto raccolto, le ultime classificate dei tre gironi, Gozzano, Rimini e Rieti, verranno retrocesse direttamente in Serie D.

Sono invece previsti playoff, per decidere la quarta promossa, e playout per le altre retrocessioni. In questo caso sarà usato l’algoritmo per determinare la griglia.